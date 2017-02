Täna teatas häirekeskus, et õnnetuse olukorras riigiga ühenduse saamine on kiirenenud ning statistika näitab, et 93,5 protsenti hädaabikõnedele suudab häirekeskus vastata 10 sekundi jooksul.

Mullu tehti häirekeskusele 1 033 931 kõnet, mis on 0,8 kõnet ühe inimese kohta. Päästeamet, kiirabi või politsei sõitis aga ainult 453 276 korda välja. Kas 600 000 korda helistasid inimesed, kes reaalselt abi ei vajanud?

Häirekeskuse peadirektori Janek Laeva sõnul see päris nii siiski pole. "Palju on selliseid murekõnesid, mis ei puuduta otseselt kiirabi, politseid ega päästeametit, aga inimesel on siiski probleem," sõnab Laeva ja lisab, et sellistel juhtudel peaks inimesed pöörduma kohaliku omavalitsuse poole.

Peadirektori sõnul teatatakse tihtipeale ka õnnetustest või olukordadest, mis on juba häirekeskusele teada. "Kunagi ei tea, kas keegi on selle kõne teinud või mitte. Pigem tee ikka see kõne, et kindel olla," toonitab Laeva.

Kas inimesed, kes helistavad, et valehäiret teha, lähevad kusagile kirja, et neil pole hiljem võimalik ühendust võtta? "Ei, meie puhul on see välistatud," kinnitab Laeva ning lisab, et häirekeskus käsitleb iga juhtumit eraldi ja neil pole andmeid pahatahtlike inimeste kohta.