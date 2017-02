Prokurör Gardi Anderson esitas kohtule süüdistusakti täienduse, mille järgi lõid Filip-Artur (21) ja Benjamin Hiienurm (19) taksojuht Lembitut nii noa kui kruvikeerajaga mullu jaanuaris 95 korral. Süüdistuskõnes tõdes prokurör, et oma 9. jaanuari avakõnes esitatud küsimused, miks on sellisel piinaval viisil inimene tapetud ja kuidas inimelu on väärtusetum kui auto, on pärast tõendite kogumist vastused saanud. "Mõlemale küsimusele on üks vastus: lihtsalt tekkis idee ja see viidi toime ja ongi kõik. Nii lihtne see ongi."

Anderson juhib kohtus tähelepanu, et toona ütles Filip-Artur, et oli teel fotosessioonile. Benjamin keeldus ütluste andmisest ja ta võeti 15 päevaks vahi alla, kuna Ford, millel puudusid ka talverehvid, kuulus talle.

Filip-Artur sai aga politseilt väikese koguse narkoaine omamise eest trahvi. Ta läks Villa Tennisesse, et oodata, millal vend vabaneb. 29. jaanuaril kell 11.20 sai Benjamin vahi alt vabaks. Õhtul lahkusid nad Villa Tennisest osaliselt arvet maksmata ja otsustasid varastada takso. "Jagati ära löögivahendid, millega taksojuhti rünnata,“ räägib Anderson. Prokurör ütleb, et mõlemad vennad on tapmisega seotud, ning leiab, et vendadele tuleks mõista eluaegne vanglakaristus ja hagi tagamiseks konfiskeerida nende raha.

Andersoni sõnul rääkisid vennad 9. jaanuaril kohtus omavahel kokkulepitut. "Benjamin otsustas, kooskõlastades oma vennaga tõe. Seda küll väikeste eranditega,“ möönis Anderson. "Nad ei jätnud endast maha mitte ühtegi selget tõendit, mis tõendaks, et üks tegi üht, teine teist. Vaid üks kinnitas, mida teine vend ütles. Sellepärast oli kogu sündmuste kulgemine puhtalt nende enda fantaasia ja kokkuleppe küsimus,” selgitab prokurör.

"Pole midagi, mis need vennad poleks koos teinud. Täielik teineteisemõistmine, miks ja mida teha. Omavahel otsustatakse, tehakse. Ka koos ütluste mitte andmine kuni kohtuni. Jah, see on nende õigus. Kirjeldada enda jaoks niivõrd sobivalt. Nuga me ju ei leidnud.“

Liiga karm karistus

Filip-Arturi kaitsja Vladimir Sadekov leiab, et et prokurör on liialt emotsionaalselt juhtumiga seotud, mistõttu pole ta enam adekvaatne objektiivselt hindama. "Prokurör kaotab objektiivse, kui räägib, mis on eluliselt usutav, mis mitte. Neid põhjendusi, mis ta tõi, need ei mängi rolli. Need ei anna alust seda väidet (et taparelvana kasutati üheaegselt nii kurvikeerajat kui nuga) väita,” ütleb Sadekov.

Kaitsja leiab, et eluaegne vangistus on liialt karm karistus. "Kui lähtuda erinevatest väljaselgitatud asjaoludest ja senisest kohtupraktikast, ei ole praegusel juhul karistus põhjendatud,“ leiab ta ja alustab kohtulahendite loetlemist, miks pole eluaegne vaglakaristus vajalik. "Mitte rohkem kui 12 või 14 aastat,“ võiks kaitsja arvates olla karistuse pikkus, kuna noormehel on olnud raske lapsepõlv. "Ta tahtis oma vennaga kodumaad külastada ja ilmselt olid neil oma kodumaa suhtes suured ootused, kuid sooja vastuvõtu asemel kahtlustused,“ räägib Sadekov. „Ta pidas kohaliku politsei käitumist ebaõiglaseks, kuna ta teadis, et tal ei ole narkootiliste ainetega seost. Kui politsei oleks sellel hetkel käitunud delikaatselt, siis oleks selge, et seda poleks juhtunud."

Benjamin Hiienurme kaitsja Rünno Roosmaa leiab, et kuna Filip-Artur on esimesel kohtuistungil süü omaks võtnud ja seda puhtsüdamlikult ka kahetsenud, siis ei tuleks Benjamini sama paragrahvi alusel süüdistada, kuna puuduvad reaalsed tõendid, et Benjamin oleks taksojuhi surma põhjustamises osaline olnud. "Arvestades tõendeid ja tema noorust, varasemalt karistamata, panust kuriteos ja puhtsüdamlikku kahetsust, palun süüdistus muuta röövimiseks, kui see on toime pandud grupi või kuritegeliku ühenduse poolt.“