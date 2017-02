Elina Born - "In or Out" ( keskmine hinne 8)

Liis Lemsalu - "Keep Running" ( keskmine hinne 7.81)

Kerli - "Spirit Animal" ( keskmine hinne 7.03)

Daniel Levi - "All I Need" ( keskmine hinne 6.75)

Koit Toome & Laura - "Verona" ( keskmine hinne 6.69)

Lenna Kuurmaa - "Slingshot" ( keskmine hinne 6.67)"

Antsud - "Vihm" ( keskmine hinne 6.61)

Karl-Kristjan & Whogaux feat. Maian - "Have You Now" ( keskmine hinne 6.47)

Rasmus Rändvee - "This Love" ( keskmine hinne 6.28)

Leemet Onno - "Hurricane" ( keskmine hinne 6.25)

Ariadne - "Feel Me Now" ( keskmine hinne 6.08)

Carl-Philip - "Everything But You" ( keskmine hinne 6.06)

Angeelia - "We Ride With Our Flow" ( keskmine hinne 5.81)

Almost Natural - "Electric" ( keskmine hinne 5.28)

Ivo Linna - "Suur loterii" ( keskmine hinne 4.5)

Uku Suviste - "Supernatural" ( keskmine hinne 4.83)

Laura Prits - "Hey Kiddo" ( keskmine hinne 4.33)

Janno Reim & Kosmos - "Valan pisaraid" ( keskmine hinne 3.86)

Close To Infinity feat. Ian Karell - "Sounds Like Home" ( keskmine hinne 3.5)

Alvistar Funk Association - "Make Love, Not War" ( keskmine hinne 2.63)