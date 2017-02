“Võistlusele sõidust sain teada päev enne ärasõitu. Minek oli tõesti kiire ja ootamatu,” ütleb mullu Eesti iluduskuninganna tiitliga pärjatud Merilyn Saksing, kes täna lennukile istus ja Hiina Queen of Brilliancy International missivõistlusele sõitis.

Merilyn tõdeb, et minek oli tõesti ootamatu, kuid ta oli selleks valmis, sest see, et kuhugi võistlusele ta peagi läheb, oli teada. “Ainult lennupileteid polnud.” Võistlus toimub Taiwanis. “Mind ootab ees pikk teekond läbi Moskva ja Hongkongi,” ütleb Merilyn, kes praegu Hiina poole teel.

Merilyn täna hommikul lennujaamas (Erakogu)

Varem on missivõistlustel osalenud näitsikud rääkinud, et kõige raskem on leida omale sponsoreid. “Tõesti, väga raske on leida disainereid, kes oleksid nõus kleite laenama või sponsoreid, kes rahaliselt toetaks,” tunnistab ka Merilyn. “Eelmise võistluse puhul leidsin aga, et endal oleks kergem leida sponsor, kes toetab rahaliselt – siis ei pea kleidi pärast nii palju muretsema ja saab selle hiljem ka endale jätta. Seekord aitasid mind head peretuttavad Tiit Kõuhkna, Aivar Kokk, Valeri Haritonov,” ütleb Saksing. Suureks abiks oli ka ilukaubamaja TradeHouse, kes andis kaasa ilutooteid, lennupiletite ostmisega abistas aga Jõgeva vallavalitsus. “Kõige suuremaks toeks on mu kallis pere.”

Eesti iluduskuninganna 2016 (Alar Truu)

Möödunud aastal pidi Merilyn osalema võistlusel Miss Globe. “Erinevate võistluste kattumise ja ärajätmise järel ma sinna ei läinud kahjuks,” ütleb ta. Hiinast tuleb kaunitar tagasi veebruari lõpus ja siis uurime kindlasti juba, kuidas tal võistlusel läks. “Annan endast parima, milliseks see ka ei kujuneks.” Hiinasse jõuab Merilyn kohale homme päeval ja on enda sõnul väga elevil. “Tunnen ennast suurepäraselt, paremini, kui eelmisel korral.” Eelmise korra all peab Merilyn silmas 2015. aasta novembris toimunud võistlust Miss Model Of The World, kus ta valiti 30 parima hulka. “Olen rohkem valmistunud ja tean, mida võib täpselt vaja minna. Eelmisel korral jäid mul kahjuks mõned asjad koju ja pidin isegi pagasit kergemaks tegema. Seekord olen hästi pakkinud,” kinnitab ta. “Elevus on sees. Olen juba ammu oodanud uuele võistlusele minekut.”