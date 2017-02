Egery Sepling-Horuženkot kahtlustatakse pea paarikümne vanainimese kodust raha ja esemete varguses. Ta putkas Soome, kuid saadi sealt kätte. Tegu on kroonilise suliga – omal ajal laenas ta ühelt vanurilt raha ning tagasi andis rahatähtede koopiad.

Mida teeksid sina, kui ukse taga seisaks umbes 30aastane tumedapäine kleenuke naine, naeratus suul. Ta räägib mesimagusat juttu ning uurib, kuidas sul läheb. 17 heausklikku vanainimest lubas taolise võõra oma koju. Egery leidis nende andmed, kuna töötas varasemalt telefoniküsitlejana ning võrkturundusfirmades. Prokuratuuri süüdistuses seisab, et muu hulgas pettis ta vanuritelt välja pangakaardid, millega seejärel kohe sularahaautomaadi juurde tormas. Ühelt vanurilt aga varastas ta tahvelarvuti, mille seejärel pandimajja viis. Kahju on kokku üle 10 000 euro.

Kui politseiuurimine jõudis nii kaugele, et Egery vahistada, selgus, et naine on üldse Soomes. Sealne politsei sai ta kätte ning ta anti vahistamiskäsu alusel Eestile välja. Praegu istub Egery vahi all. Süüdi pole ta end tunnistanud, väites, et ta ei hoidnud uurimisest kõrvale, vaid lihtsalt ei saanud politsei kutset kätte. Ta soovis ka kautsjoni vastu vabaks saada (oli nõus maksma kuni 5000 eurot), kuid kohus ei nõustunud.

2013. aastal karistas Pärnu maakohus Egeryt sarnase kuriteo eest aastase vangistusega, mis ei lähe täitmisele, kui kolme aasta jooksul uut kuritegu toime ei pane. Eespool mainitud sündmused langevad just selle kolme aasta sisse. 2013. aastal karistati teda selle eest, et ta pettis ühte vanurit. Egery laenas ohvrilt üle 2600 euro, millest suurema osa küll nii-öelda tagastas, ent võltsitud kupüürides. Vanur ei saanud esmalt arugi, et tegu polnud ehtsa rahaga.