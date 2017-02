Rootsist pärit naine jahmatas Jamaical toimunud konkursil kohalikke ja turiste, kui otsustas hoolimata rasedusest pöörasel viisil oma tagumikku väristada.

Videol olev naine on silmnähtavalt rase, kuid see ei takista tal jalga sirgu ajada ja vastu kõrva tõsta, vahendab The Sun.

Kuid see on alles algus - naise hämmastav oskus oma kannikaid kontrollida ja väristada tekitab imetlust ka kohalikes, kes ise sellel alal päris profid on.

Videot vaata SIIT!