Soulikuninganna Aretha Franklin teatas oma arvukale austajaskonnale kurva uudise: ta kavatseb muusikast taanduda.

74aastane staar lubas salvestada koos Stevie Wonderiga viimase albumi ning siis lavalt maha astuda, et veeta rohkem aega lapselaste seltsis, vahendab BBC News.

Aretha on esinenud 19. eluaastast saadik, kuid kannatanud viimasel ajal tervisehädade all. Õnneks pole pensionileminek totaalne: soulilegend on enda sõnul pakkumistele avatud ning võib aeg-ajalt mõne sutsaka teha. "Nii ma ei tee, et istun lihtsalt maha ja olen tegevuseta."