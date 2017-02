Kanal 2 toob sel kevadel ekraanile maailmas ülipopulaarse telesaate "Väikesed hiiglased", kus laval säravad andekad ja toredad Eesti lapsed ning nende kõrval paljud Eesti armastatud meelelahutajad. Uute väikeste talentide otsingutega on tänaseks liitunud Evelin Võigemast, Ott Lepland ja Jüri Nael!

"Väikesed hiiglased" on täiesti eriline telesaade, sest kõige tähtsamateks staarideks on selles säravas sõus 4-12aastased lapsed, kes jagavad lava kuulsate meelelahutajatega. Kuni 15. veebruarini on käimas üle-eestilised otsingud lahedate laste leidmiseks, kes hakkavad sel kevadel Kanal 2 ekraanil televaatajaid rõõmustama. Kandideerima on oodatud nii hea lauluhääle kui ka tantsuoskustega lapsed, aga ka väikesed rõõmurullid ja jutupaunikud, kes võluvad oma iseloomu ja naljakate tähelepanekutega. See on võimalus laval särada ka neil, kel varasem esinemiskogemus puudub, sest kõige olulisem on osalejate julgus, särasilmsus ja soov esineda.

Televaatajaid ootab ees kevad, kuhu jagub tantsu, laulu ja ohtralt nalja. Andekad lapsed hakkavad "Väikestes hiiglastes" lava jagama suurte Eesti staaridega, kes läbi hooaja toetavad talente hea sõna ja kasulike näpunäidetega.