Viimsi abivallavanema Jan Trei sõnul on jaanuari seisuga munitsipaallasteaia koha ootel järjekorras enam kui 300 last. Lähiaastatel hakkab küll lasteaiaealiste laste arv tasapisi langema, kuid täiendavate kohtade loomise järele püsib siiski vajadus, mida Uus-Pärtle lasteaed aitab leevendada.

2017. aasta jaanuari seisuga elas Viimsi vallas rahvastikuregistri andmetel 19 042 nimest ja Viimsi eripäraks on see, et suure osa elanikkonnast moodustavad noored, edastab Viimsi vallavalitsuse kommunikatsioonijuht.

Hoone projekteerimisel on aluseks võetud 2012. aastal Haabneemes valminud 144-kohaline Laanelinnu lasteaed, mis kompaktsuselt on ühtviisi nii funktsionaalne, energiasäästlik kui ka hubane ja lapsesõbralik.

Kahekorruselisse hoonesse netopinnaga 1551 m2 on planeeritud eraldi ruumid muusika-, kunsti- ja võimlemistundide läbi viimiseks ning teraapiaruumid. Hoone on vormilt ümar eesmärgil, et välisseina pinda oleks võimalikult vähe. Suvekuudel on rühmaruumides tagatud mõistlik õhutemperatuur, selleks on ümber hoone projekteeritud parajalt lai räästas, mis annab varju nii päikese kui ka vihma eest.