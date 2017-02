Prokurör Gardi Anderson küsis täna Pärnu maakohtus taksojuht Lembit Uibo mõrvas süüdistatavatele vendadele Filip-Artur ja Benjamin Hiienurmele karistuseks eluaegset vangistust.

2015. aasta 31. jaanuaril kella 21 ajal sai politsei teate, et Pärnumaal on taksojuhilt röövitud sõiduk Mercedes-Benz ja seda juhtinud mehega ei ole õnnestunud ühendust saada. Politsei tuvastas, et sõiduk lahkus Eestist kella 22 paiku Ikla kaudu ja seejärel informeeriti kolleege nii Lätis kui ka Leedus. Leedu politsei abiga peeti röövitud sõiduk Panevėžyse lähedal kinni.