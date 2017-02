“Hea pere saade hästi kokkuhoidev pere. Kõike tehakse koos. Aga mis mind väga häirib et lapsed ei ütle HEIDILE EMA, seda mainis ka Heidi isa- Ma arvan et minuga on samal arvamusel nii mõnigi,” kommenteeris Lia.

Hansol on kaks last, tütar Uma Säsil ja poeg Kristjan Raju. Paljusid televaatajaid ning ka Hanso isa häirib fakt, et Hanso lapsed teda emaks ei kutsu, vaid ütlevad talle Heidi.

Paljud eestlased istuvad esmaspäeviti teleka taha, et Kanal 2 vahendusel kaasa elada Heidi Hanso maaelu tegemistele. Kuid paljusid televaatajaid on pidevalt jäänud häirima fakt, et Hanso lapsed kutsuvad teda eesnime pidi.

“Lapsed võiks teda ikka emaks kutsuda,” lisas Gerli.

Mõnel on aga asjale teine vaatepunkt.

“Mina arvan et see on iga pere oma siseasi mis ei ole teistele kritiseerimiseks. Tean veel peresid kus lapsed kutsuvad oma vanemaid nimepidi, kuid see ei tâhenda, et nad oma vanemaid vähem austaks sellepärast,” kommenteeris Triin.

Hiljuti Kanal 2 ekraanil olnud sarja osas, kus koos kalavõrke käidi tühjendamas, võttis teema üles ka Hanso isa.

Hanso isa hurjutas Kristjan Rajuga: “Sa tead ka, Raju, et see on sinu ema, mitte Heidi?”.

Naine aga vastas isale: “Jah, Aga emal on nimi ja see on Heidi, vabandage väga,” ning selgitas palju kõne all olnud asja lähemalt.

“Minult väga palju küsitakse, et miks lapsed ütlevad mulle Heidi, mitte ema. Lapsed ütlevad mulle Heidi, sest ma ei ole mitte kunagi nendega rääkinud kolmandas pöördes, et emme võtab su sülle, ma olen alati rääkinud, et mina võtan sinu sülle. Ja teised inimesed kutsuvad mind Heidiks. Nii lihtne see ongi,” sõnas ta.

Heidi isa aga ei pidanud asja õigeks. “Ole nüüd mõistlik ometigi! Lapse jaoks on väga oluline et tal on olemas EMA, mitte ei ole Sirje, Mairi, Juuli, Heidi,” kurjustas ta.

Heidi jäi pärast isaga vaidlemist oma seisukohale kindlaks. (kuvatõmmis)

Selles asjas jäädigi lahkarvamusele ning naine pärast lisas, et saarlane on põhimõtetega ja jonnakas.

Paljud televaatajad oli pahased aga ka sarja viimase osa peale, kuna seal näidati loomatappu.

Nimelt otsustati tappa oma koduõuel kasvanud kits, loom nülgida ja puhastada. Seejärel tegid Heidi ja lapsed lihakehast hakkliha.

Seriaali episoodi juurde oli kirjutatud ka hoiatus: “Ja kes pelgab, et tänane osa on väikeste televaatajate jaoks liiga ehmatav, siis soovitame terve perega kaasa elada ja vajadusel selgitusi jagada.”

Siiski leidsid nii mõnedki televaatajad, et looma tapmist ei ole vaja koguperesaates näidata. “Väga meeldib see saade, AGA... see loomade tapmine ...ausalt, see ei sobi. Mulle ei meeldi, et minu laps seda näeb ja üldse milleks näidata loomade tapmist. Ma tean, et see on üks osa elust, aga palun mitte sellises toredas saates,” kirjutas Ilona.