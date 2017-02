Circle K Eesti ehitas Via Baltica trassil, Märjamaal asuva teenindusjaama senisest kolm korda suuremaks, tegemist on esimese Circle K värvides avatud teenidusjaamaga Eestis.



"Statoili teenindusjaamade üleminekuprotsess Circle K värvidesse algab kevadel, kuid praktilistel kaalutlustel otsustasime Märjamaa teenindusjaamas juba nüüd meie uue kaubamärgi kasutusele võtta – nii on klientidel rohkem aega uue nimega harjuda ning meie saame uue brändi elemente enne suurprojekti testida," märkis Circle K Eesti peadirektor Kai Realo.



"Statoili teenindusjaamade üleminek uuele Circle K kaubamärgile on ettevalmistusfaasis ning see saab olema sujuv, kuni sügiseni kestev protsess. Kaubamärgi vahetus on kliendi jaoks eelkõige siiski vaid nimevahetus ning kõik meie senised tooted ja teenused jäävad alles," tähendas Realo.