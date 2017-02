Texase kauboi sõidab rongiga. Ühes jaamas läheb ta korraks vagunist välja, et endale värske ajaleht osta. Kui ta tagasi tuleb, näeb ta, et kaks meest on tema koha hõivanud. Ta palub neil viivitamatult koht vabastada. Mehed ei tee väljagi. Siis võtab teksaslane revolvri ja ütleb, et annab neile kolm sekundit aega koha vabastamiseks. Mehed kobivadki kähku minema. Teksaslane paneb revolvri kabuuri tagasi ja ütleb kaasreisijatele:

"Ja selliste tüüpide pärast nagu need kaks tolgust siin on Texasel halb kuulsus."