MTÜ Euroopa Liikumine oli peen asutus, kus tegutsesid tuntud poliitikud ja kultuuritegelased ning mille tegevjuhina enne Galojani (ehk vastutava juhina ehk juhatuse liikmena) tegutses Ilves. Anna-Maria Galojan rääkis toona, kui see skandaal plahvatas, et Euroopa Liikumise krediitkaarti kasutati varjatud palgalisana ehk sellega tasuti juhtide ja otsustajate eraarveid.

Kirjutasin sellest ka oma blogis, kui Galojan saabus kohtumajja suure musta kübaraga ja kohalikud fotograafid imestasid selle üle, kas kohtualuseks olemine on eestlaste jaoks uhkus. Kohtumaja ees oli tol päeval palju fotograafe, kuna üks kohalik pangatöötaja oli parasjagu kohtu all sellega, et varastas NatWesti pangast üle 1,3 miljoni naela ja saabus kohtusse hallides tagasihoidlikes riietes, et keegi teda ära ei tunneks või märkaks. Just tema kõrval oli meie Galojan kübara ja looriga fotograafide jaoks tõeline ilmaime.