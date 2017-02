Tallinna loomade varjupaiga kassipoegade toas on hetkel kümme kassilast, vanuses 6-9 kuud, kes endale uut kodu otsivad.

Varjupaiga juhataja Hellika Landsmanni sõnul on need kassid vahepealses vanuses, mistõttu ei ole nad enam väga populaarsed inimeste seas, kuna nad on suuremad kui pisikesed kassipojad. Kuid kuna kassid on siiski alla aasta vanad, peetakse neid kassipoegadeks.

Kassilapsed on väga mängulustlikud, kuid nendega on ka lihtsam. Näiteks, kui peres on lapsi, ei ole enam ohtu, et laps võiks loomale liiga teha, samuti tunnevad kassid enda ja teiste piire, ega küünista nii palju kui väikesed kassipojad.