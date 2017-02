Capital Mill pidas Tallinnas Poordi tänavale kerkivate Promenaadi majade teise osana valmivas Peremajas eile sarikapidu, mis ühtlasi tähistas ehituse ekvaatori ületamist.

Promenaadi majade terviku moodustavad kolm erinevat, ent üksteise ja keskkonnaga harmoneeruvat maja: Linnamaja, Peremaja ja Kogukonnamaja. Linnamaja esimesed elanikud kolisid sisse mullu detsembris, Peremaja ja sellega koos kerkiva Torni võtmed saavad värsked koduomanikud kätte suvel.

Capital Milli tegevjuhi Igor Mölderi sõnul on Promenaadi majad lähiaastail Tallinna terviklikus linnasüdameks kujuneva sadamaala oluline ja väärtuslik osa, mida hindavad ka kliendid.

“Nii Promenaadi majade kui ärihoonete Navigator ja Explorer rajamisel oleme pööranud erilist tähelepanu sellele, et igast detailist üldmuljeni oleks kõik esmaklassiline. Ärihooned on valmis, Promenaadi majad poolel teel. Meie visioon uuest linnasüdamest on realiseerumas,” lausus Mölder. “Peremaja on kompaktne ja pereelu nõudmistele kõige paremini vastav maja südalinnas. See on avar ja läbimõeldud ning siit pääseb kiiresti ja turvaliselt kooli, tööle ja tagasi koju.”

Mölder avaldas tänu YIT Ehitusele, kes on nõudliku projekti elluviimisel pakkunud kõrget kvaliteeti ning olnud avatud ja kaasamõtlevaks partneriks.

“YIT esindab just neid väärtusi, mida nii Promenaadi majade kui teiste sadamaala projektide puhul oluliseks peame – kvaliteet, avatus ja orienteeritus parimatele lahendustele,” lausus Mölder. “Seadsime tellijana lati kõrgele, kuid YIT on oma hea tööga seda veelgi tõstnud.”

Esimese kortermajana Eestis kasutatakse Promenaadi majades lisaks kaugküttele maaküttevaiu, mis võimaldavad anda märgatava kokkuhoiu küttekuludelt.

Ära kasutatakse ka hoone jahutussüsteemist vabanev soojus, mis tavaliselt õhku paisatakse. Selliste lahendustega on saavutatud korterite energiamärgis tasemel A. Hoone maa-aluses parklas asub elanikele kasutamiseks ka autopesula.

“Promenaadi majade projekt on mitmes mõttes unikaalne ning selles on kasutatud Eesti mõistes ainulaadseid lahendusi. Maaküttevaiad, kõrged ja avarad loft-korterid, kolm erilise hõnguga maja,” lisas Mölder. “Kuid olulisim on see, et siin on hea elada. Siin on ruumi ja avarust, isiklikkust ja isikupära. Need harmoneeruvad inimese ja keskkonnaga.”

Mölder lisas, et kõikjal Läänemere ääres on viimaste aastakümnete jooksul suurlinnade sadamaaladest kujunenud inim- ja keskkonnasõbralikud elu- ja töökeskkonnad, mis on elavad, uuenduslikud ja värsked. “Neist ei ole kujunenud mitte ainult linna orgaaniline osa, vaid linna tähtsaim ja silmapaistvaim osa. Olen kindel, et selliseks saab ka Tallinna sadamaala,” lisas ta.

Capital Mill annab olulise panuse sadamapiirkonna kujundamisel Tallinna uueks linnasüdameks. Viimase kahe aasta jooksul on valminud esimese ärihoonena Baltimaades kõrge keskkonnasõbralikkuse sertifikaadi LEED Gold pälvinud Navigator ning veelgi kõrgema LEED Platinum sertifikaadi teeninud Explorer.

Promenaadi majade maa-alune osa on üks, kuid maa peal koosneb see kolmest erineva ilme ja funktsionaalsusega hoonest. Esimesena valmiv Linnamaja on mõeldud eeskätt linnalikku eluviisi nautivatele inimestele. Kogukonnamaja ühine sisehoov toetab kooselu hindavat eluviisi ning Peremaja, nagu nimigi viitab, arvestab enam perede vajadustega.

Promenaadi maja projekt on teostatud arhitektuuribüroos Arhitekt11. Hoone ehitaja on YIT Ehitus.