AS Merko Ehitus on käivitanud Tallinnas Noblessneri Kodusadama arendusprojekti teise etapi ja alustanud Staapli 3 korterite müüki.

Kuuekorruseline 105 korteriga maja valmib 2018. aasta lõpuks. Praegu on aktiivses ehituses mereäärne Staapli 4 kortermaja ning kogu elamukvartalit ühendav maa-alune parkla, mis valmivad 2017. aasta lõpuks, teatas Merko börsile.

Staapli 3 maja 1–5-toaliste korterite suurus on vahemikus 26–140 ruutmeetrit. Staapli 4 korterite ruutmeetri hind on vahemikus 2390–4350 eurot, Staapli 3 maja omadel vahemikku 1711–3553 eurot. Staapli 4 hoonest on ligi pooled korterid müüdud, Staapli 3 hoones on broneerinud ligi veerand korteritest.

Kodusadama arendusprojekt hõlmab kokku nelja kortermaja ligi 200 korteri ning ligi 3700 ruutmeetri büroo- ja kaubanduspinnaga kortermajade esimestel korrustel. Lisaks Staapli 3 ja 4 hoonetele kerkivad tulevikus kortermajad aadressidele Staapli 8 ja 12.

Kodusadama arhitektuurse lahenduse autor on rahvusvahelise kutsutud arhitektuurikonkursi võitnud Arhitektuuribüroo Pluss. Autod viiakse maa-alusele tasandile, mis tagab ruumi jalgsi ja jalgrattaga liikujatele. Majade sisehoovidesse luuakse privaatsed ja poolprivaatsed mängu- ja puhkealad, jalakäijate juurdepääsuks rajatakse 2017. aasta suvel Kalaranna tänava mere poolsele nõlvale trepid.

Kogu Noblessneri sadamalinnaku ala arendava BLRT Grupi eesmärk on luua terviklik elu-, äri- ja vabaajakeskkond.

Selle Vvahetus läheduses asuvad Lennusadam, Kalamaja park ning 2017. aasta lõpuks valmiv Euroopa IT-agentuuri peakontor. Esimese kortermaja valmimise ajaks lõpetatakse laevaremonditööd ajalooliselt siin paiknenud tehases.

Lisaks lammutab BLRT tootmishoone, ehitab välja promenaadiosa koos uue linnaväljakuga, rekonstrueerib jahtklubi ja korrastab Valukoja ümbruse. Valukotta plaanitakse 2019. aastal avada külastajatele Põhja-Euroopa esimene virtuaalreaalsuse elamuskeskus.

Lisaks praegusele ligipääsule Tööstuse tänava kaudu rajatakse täiendav ligipääs otse Kalaranna tänavalt, sealhulgas kergliiklusteed, mis tagavad ühendused kergliiklustunneli, linnaväljaku, rannapromenaadi ja Kalaranna teega. Parkimise korraldamiseks rajatakse parklad ning hiljem parkimismajad.

Noblessneri Kodusadamat arendab 2014. aasta detsembris loodud AS-i Merko Ehitus ja BLRT Grupp AS-i ühisettevõte Kodusadam OÜ, millest kumbki osanik omab 50 protsenti.