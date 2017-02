Valitsus toetas neljapäevasel kabinetiistungil ettevõtlusminister Urve Palo ettepanekut rekonstrueerida Tallinna Linnahall koos linnaga rahvusvaheliseks konverentsi- ja kultuurikeskuseks.

Riigieelarves tuleb 2018-2019 aastatel kavandada vastav sihtotstarbeline eraldis, teatas valitsuse pressiesindaja BNS-ile. Kabinetinõupidamisel peeti oluliseks, et riigil oleks õigus määrata Linnahalli arendava juriidilise isiku nõukogu liikmeid ka omalt poolt ning konverentsikeskuse operaator tuleb leida avaliku konkursi käigus.

Peaminister Jüri Ratas rõhutas, et Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine omab laiemat tähendust. „Täna valitsuskabineti nõupidamisel toetatud Linnahalli renoveerimise otsus muudab Eesti rahvusvahelises turismiäris veelgi atraktiivsemaks. Riik ja linn loovad koostöös tõmbekeskuse, tänu millele tekivad uued töökohad meie inimestele ja uued võimalused meie ettevõtjatele. See suurprojekt ei ole oluline mitte ainult turismivaldkonnale, vaid meie majandusele tervikuna,“ sõnas Ratas. Peaminister lisas, et märgiline on selle suurprojekti juures koostöö riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel. „Tegu on selle valitsuse esimese suure koostööprojektiga riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel, millest võidavad mõlemad osapooled. Loodan, et tulevikus on meil rohkem ühiseid ettevõtmisi, milles riiklik ja kohalik tasand panustavad koos meie elukeskkonna parandamisse,“ lisas Ratas.

Infotehnoloogia- ja ettevõtlusminister Urve Palo rääkis valitsusele muu hulgas praegu planeeritud investeeringute suurusest ja selle mõjust. „Linnahalli renoveerimiseks investeerib riik ligi 40 miljonit eurot, teist sama palju peab investeerima linn. Konverentsikeskuse rajamisel lisandub Ernst & Youngi hinnangul aastas 18 000 välisturisti, mis toob ligi 13,6 miljonit eurot turismitulu aastas. Juurde luuakse kuni 1074 uut töökohta ja loota võib 5,38 miljonit eurot täiendavat maksutulu,“ ütles Palo.

Kabinetinõupidamisel leidsid ministrid, et Linnahalli renoveerimiseks annab riik toetuse Tallinna linnale, mille tulemusel saab Tallinna Linnahalli AS toetust riigi- ja linnaeelarvest ning linn võtab konverentsikeskuse arendamisega seotud kohustused ja riskid enda kanda. Minister Palo järgi räägivad sellise valiku kasuks ülesannete selge jaotus ning otsustamisprotsessi lihtsus.

Tutvustades ministritele Ernst & Youngi analüüsi, rõhutas Palo, et Tallinna konverentsikeskuse asukohana soovitatakse just Linnahalli. Selle asukoha eeliseks on investorite huvi ja piisavad suurusega kinnistu olemasolu väga heas asukohas. Linnahalli kasuks rääkis lähiümbruses piisavate hotellitubade olemasolu konverentsi külastajatele ning jalutuskäigu kaugusel olev vanalinn, muuseumid, kauplused, restoranid, õhtuste ürituste kohad. Samuti on Linnahallis piisava suurusega piisaval hulgal ruume. Linnahalli kordategemine aitab kaasa piirkonna terviklikkuse arenemisele ning aktiivse linnaruumi tekkimisele.

Foto: Scanpix