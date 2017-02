Valitsus arutas eile vanemapuhkuse süsteemi muutmist, mis hõlbustab lapse kõrvalt töötamist ning annab isadele kuu aega lisapuhkust. Samas on igal muudatusel oma hind, riik loodab kulud katta näiteks sellega, et ilmselt kaotatakse lapsehooldustasu. Eilses pressiteates toonitas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, et plaanitud muudatustega usaldatakse pere valikuid. Tõesti, kui seni tuli vanemapuhkus võtta välja korraga, siis nüüd laieneb see kolme aasta peale. Vanemapuhkusel saavad olla mõlemad vanemad samaaegselt. Üks Õhtulehega vestelnud ettevõtja tundis muret, kas edaspidi võibki siis töötaja näiteks teatada - järgmine nädal olen vanemapuhkusel, siis tulen nädalakeseks tagasi, et seejärel taas nädalake puhata. Sotsiaalministeeriumist on kinnitatud, et pannakse paika kindlad reeglid, kui pikalt peab puhkusest ette teatama. Vanemapuhkusele lisandub üks kuu, mis on mõeldud kasutamiseks isale (individuaalõigus). Üksikemale see puhkus edasi ei kandu.

Hüvitisele kehtib miinimummäär, milleks on töötasu alammäär. Maksimum on kolm keskmist palka. Siiani lage polnud, rekordiks oli see, kui ühe lapsevanema hüvitis oli eelneva keskmise põhjal peaaegu 40 000 eurot kuus.

Oletame, et teil on peres kümneaastane laps. Seaduse kohaselt on praegu võimalik võtta aastas 3-6 tööpäeva lapsepuhkust, kus päeva eest makstakse umbes 20 eurot. Edaspidi selles vanuses lapse puhul tasustatud päevi enam pole. Plaani kohaselt on mõlemal vanemal tulevikus võimalik võtta aastas 10 tööpäeva tasustatud lapsepuhkust iga lapse kohta, ent seda kuni lapse üheksa-aastaseks saamiseni (kokku kuni 30 päeva aastas). Päevatasu on 60 protsenti varasemast sissetulekust. Lisandub 12 päeva täielikult tasustatud lisapuhkust, kui peres on kuni 18-aastane puudega laps. Sotsiaalministeeriumist öeldakse Õhtulehele, et vanemahüvitis hoiab aastas kokku üle poole miljoni euro seoses hüvitise ülem- ja alampiiri kehtestamisega, ent täiendavad kogumispensioni sissemaksed tähendavad riigile umbes 1,4 miljoni euro suurust lisakulu. Kui puhkust võtvate isade osakaal suureneb praeguselt 80 protsendile ja individuaalõigus pikendaks vanemahüvitise perioodi ühe kuu võrra, oleks 2018. aastal täiendav kulu 11,1 miljonit eurot.