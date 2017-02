“Tund tähega” on saade, mille käigus tuleb stuudiosse sadakond noort, kes saavad saate staari käest küsida ükskõik mida ning staarid peavad küsimusele ausalt vastama. Näiteks Liis Lemsalult on küsitud, kas ta on narkootikume proovinud, Taukarilt uuriti, mis on tema kohta ringelnud kuulujuttudest kõige naljakamad. Laulja vastas, et tema kohta on ringelnud jutud, et ta on gei ning et tal on kokaiinisõltuvus.