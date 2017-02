"Selle kollektsiooni juures inspireeris mind ka kohalik Puerto Rico õhkkond ja tahtsin selle oma loomingusse tuua," selgitab pluss-suuruses modell ja disainer, et fotod tehti Puerto Ricol.

Ashley Grahami teine rannarõivaste kollektsioon on mõeldud kõigile naistele - oled sa kurvikas või mitte! Loomulikult näitab naine kollektsiooni paljastades ka oma kurvikat keha...

"Ashley Grahami ujumisrõivad on kõigile naistele - enesekindlatele, õnnelikele. Need innustavad sind olema sa ise. Ülista oma figuuri ja kanna seda, milles tunned end mugavalt. Oma keha aktsepteerimine on väga isiklik teekond, mis ei juhtu üleöö," teab ja innustab Graham.