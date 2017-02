"Miks on šamaanid väga õnnelikud inimesed?" pärib Siberist pärit šamaanitar Shakuntali. "Esiteks, meil on tugev side loodusega ja teiseks – meil pole maist vara," vastab ta ise. "Minu kodu on terve maailm, sest rändan juba 15 aastat riigist riiki. Indigolapsena olen alati teadnud, et mul ei saa olema üht ja ainsat kodu, korterit või maja."

Sulgede ja salapäraste ehetega kaunistatud ning maitsekalt meigitud tumedasilmsest kaunitarist Shakuntalist lausa õhkub naiselikkust. Ei märkigi väsimusest, kuigi naise elu möödub mööda maailma rännates – Eestisse saabus ta Hispaaniast ja juba järgmisel nädalal teeb ta seminare Mehhiko naistele.

Shakuntali on viibinud paljudes maailma jõupaikades: Indias, Lõuna-Ameerikas, Krimmis, Altais, Baikali ääres, Baltimaades. Ta ütleb, et on aidanud mitmeid kuulsusi Venemaal ja mujal, samuti on ta hoidnud ära perede lagunemisi, tervendanud täiskasvanuid ja lapsi ning päästnud krahhist äriprojekte.

Shakuntali on pühendunud ka heategevusele ja toetab seminaridega teenitud rahaga lastekodulapsi üle maailma. Viimase visiidi ajal külastas Shakuntali intellektipuuetega noorte kodu – Maarja Küla.