"5 kauneima Eesti lasteraamatu" kategoorias pälvis teiste hulgas tunnustuse ka raamatukujundaja Regina Lukk-Toompere. Seda kujunduse eest Leelo Tungla teosele "Lumemees Ludvigi õnn". Lisaks sai ta ka Eesti Kujundusgraafikute Liidu eripreemia.

Lumememmeraamatut sirvides hakkavad silma Regina Lukk-Toompere joonistatud kassid, kollaste maniskitega tihased ja elule puhutud lumemees. Pildid on elutruud ja ilusad. Muide, kassid on tunnustatud raamatukujundaja ühed lemmikelukad, keda raamatukülgedel kujutada.

Rahvusraamatukogus toimus kaunimate raamatute auhinnagala. (Teet Malsroos)

"Mul on elu jooksul olnud vist lausa 100 kassi! Praegu on mul kaks kassi ja kummalgi lapsel sama palju. Ma armastan kasse! Leelo on rohkem koerainimene ja temal on kalduvus oma raamatutes koertest kirjutada. Aga mina, olenemata sellest, kas tekstis kassist üldsegi juttu on, paigutan kuskile ikka selle kassi," muigab naine.

Millest aga ühe raamatu kujundamine algab? "Eks esmalt tuleb ikka raamatu käsikiri läbi lugeda. Mina, kes ma illustreerin ikkagi teise inimese teksti, pean sellega tutvuma. Kui ma olen käsikirja läbi lugenud, tekivad mul silme ette pildid. Vahel neid pilte ei teki ja siis ma seda teksti illustreerida ei tahagi," räägib Lukk-Toompere.