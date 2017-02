Paari nädala eest murdsid hundid Laagri Maksimarketist linnulennult paari kilomeetri kaugusel hobusetalli lähedal poni.

Esialgu kahtlustati murdmises koeri, ent pärast seda, kui keskkonnaameti kogenud spetsialist Uno Treier oli kohal käinud, läks poni surm huntide arvele, kirjutas Maaleht.

Kui naabruses olevates jahiseltsides tekitas linnalähedane murdmisjuhtum imestust, siis Saku jahiseltsi esimees Indrek Krestinov ütles, et huntide selles kandis olek siiski teab mis ime ei ole – linna lähedal on mitu raba, mille vahel võsavillemid liiguvad. Hobuse (küll väikese) murdmine on aga iseenesest erakordne, sest seni pole hundid tavaliselt varssade ja vasikate kallale läinud, pigem on seda teinud karud.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko sõnul on see tema praktikas üldse esimene säärane juhtum, kuid ei näita siiski, et Eestit oleks tabanud erakordne hundiuputus – pigem on huntide arvukus Eestis eelmise aastaga võrreldes pisut vähenenud.

