Sõbralik bussijuht on hädasolijatele isegi oma raha eest pileteid ostnud.

"Tegelikult tahaksin tänada hoopis tublisid reisijaid. Kümme inimest oli peal. Küsisin, kas pöörame otsa ringi? Kõik ütlesid, et muidugi," räägib bussijuht, kes keeras tagasi, et aidata kodupeatusest mööda sõitnud last.

32aastase bussijuhistaažiga ­Mati on tagasihoidlik mees, kes meelsamini jääkski anonüümseks bussijuhiks. Meheks, kes käitus lihtsalt inimlikult. Samas tõdeb Mati, et poisi ema sotsiaalmeedias kirjutatud tänusõnad läksid talle hinge.

"Minu päev oli sellest ilusam ja kui kellegi tuju see väike lugu veel paremaks teeb, siis on see ju väga hea," ütleb ta.