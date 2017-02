Lauri Liiv laob vastu 40. sünnipäeva tähestikuks kõik olulise oma elus, Black Velvetist Zoja Hertzini.

"Kui mõned on hommiku- ja teised õhtuinimesed, siis mina olen kindlasti ööloom," tunnistab homme oma 40. sünnipäeva tähistav Lauri Liiv, kui personaalsele alfabeedile tähthaaval tähendussõnu otsib ja jõuab täheni Ö. "Vanasti olin ma öölane, sest pidutsesin kõvasti. Enam ma väga palju pidusid ei pea, aga öö meeldib mulle endiselt."

Ööaja sisustamisega pole artist Liivil igal juhul probleeme. "Naudin teadmist, et kõik magavad, mina olen üksi oma koopas ja loen raamatut või vaatan filmi või vastan meilidele, sest siis on mõte puhas," muigab ta, et on inimesi oma öiste meilidega alatasa üllatanud.

"Siis ma aktiveerun. Hommikuid pole minu jaoks olemas. Kahjuks! Sest tegelikult mulle need meeldivad, kui olen ennast üles saanud."