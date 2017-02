“Ma olin suures puuduses - nii emotsionaalses kui füüsilises. Kui ma jõudsin koju, ei suutnud ma reageerida maailmas toimuvale kaosele, ilma sellesse uppumata. Mul võttis nädalaid aegu, et tunda ennast jälle minana,” rääkis ta. Õnneks tõi roll näitlejannale ka Oscari.

2) Shelley Duvall - Wendy Torrance filmis “The Shining”

Füüsiline ja vaimne terror, mida Duvall filmivõtetel pidi kannatama on hästi dokumenteeritud. Selle tulemuseks oli habras, mõranenud karakter, kuid näitlejanna jaoks ei olnud selle saavutamine üldsegi mitte lihtne.

Filmivõtted kestsid 13 kuud, kurikuulust pesapallikurikastseeni filmiti 127 korda ning Duvalli sõnul veetis ta mõningatel võttepäevadel 12 tundi lihtsalt karjudes. Näitlejanna sõnul sai režissöör Stanley Kubrick temalt kätte hea etteaste, kuid ta kirjeldas seda kogemust kui “peaaegu väljakannatamatuna”

3) Leonardo DiCaprio - Hugh Glass filmis “The Revenant”

(20th Century Fox)

DiCaprio pidi selle filmi jaoks olema väga sitke, kuna ta mängis ometigi meest, kes peab ellujäämiseks kannatama ekstreemsusi. Filmivõtted leidsid aset enamasti miinuskraadides ning DiCaprio pidi sukelduma jääkülma jõkke, kandma läbivettinud ja külmunud karunahka ja sööma toorest maksa.

See ei tule üllatusena, et ta jäi haigeks, kuid õnneks tõi roll talle Oscari.

4) Heather Donahue filmis “The Blair Witch Project”

Selle filmi võtted ei olnud kerged ühelegi filmiosalisele. Eksinuna metsas, teadmata, mida režissöörid planeerisid. Näitlejaid hoiti meelega pidevas ärevuses.

Donahue aga oli filmivõtetel eriti raskes olukorras ning see mõjutas teda pikalt pärast filmi ilmumist. Filmi ebatavalise reklaamimise tõttu pidi näitlejanna pikalt teesklema, et kogu asi oli päriselt - seega pidi ta valetama, et on surnud. Näitlejanna kirjutas The Guardianis: “Mu järelehüüe avaldati kui ma olin 24aastane. On raske olla surnud, kui sa oled vägagi elus ning täis indu enda karjääri arendamiseks,” rääkis ta.

Donahue jättis pärast ka näitlemise ning on nüüd novelist ja stsenarist.

5) Heath Ledger - Jokker filmis “The Dark Knight”

Ka see erakordne, Oscarivääriline etteaste ei tulnud tema esitajale kerge hinnaga. Selleks, et rolliks valmistuda, lukustas Ledger end kuudeks hotellituppa ning tegi “Jokkeripäeviku”, milles arutles karakteri tausta üle.

Kuid asi hakkas mõjutama tema und, ta rääkis The New York Times’ile, et magas arvatavasi keskmiselt kaks tundi päevas ega suutnud mõtlemist lõpetada. “Mu keha oli rampväsinud kuid mu mõte ikka veel jooksis,” sõnas ta. See, et ta sai rolli eest Oscari, kuulutati välja pärast Ledgeri surma.

6) Marilyn Burns - Sally Hardesty filmis “The Texas Chain Saw Massacre”

Tegu on ühe väga traumaatilise filmiga, mida vaadata, seega ei tohiks tulla üllatusena, et tegu oli traumaatilise kogemusega ka näitlejate jaoks. Film tehti väikese eelarvega ning enim kannatas näitlejanna Marilyn Burns, kes pidi taluma režissööri Tobe Hooperit.

Eriti traumaatiline oli filmi õhtusöögistseen, kuna võtteplats haises roiskunud toidu järgi ning kaasstaar Gunnar Hanseni kostüüm ei lõhnanud sellest samuti paremini. Burnsi karakterit Sally’t löödi mitmeid kordi haamriga pähe (filmis oli haamer kaetud vahtkummiga, aga siiski raske), tema sõrme lõigati sisse (ja seda päriselt). Räägimata sellest, et Burns oli kurnatud, kuna pidi veetma tunde kinniseotuna ja karjudes. “See oli nii sürreaalne ja see muutus nii hirmutamaks, kuna ma pidin veetma tunde kinniseotuna ja karjudes. Pärast olin ma nii tänulik, et see lihtsalt läbi sai. Ma olin arvatavasti kõige õnnelikum tüdruk maailmas,” ütles ta.

7) Kyle Richards - Lindsey Wallace filmis “Halloween”

Väike tüdruk filmis “Halloween” oli arvatavasti liialt noor, et toime tulla selle kurjusega, mis filmis toimus. Richards oli kõigest üheksane, kui film välja tuli. Richardsi enda sõnul oli filmimine täiesti talutav (ta ei saanud väga aru, mis üldse toimus), aga filmi esilinastusel nägemine lõi ta mitmeks aastaks sassi.