Astronoomiasõpru rõõmustab täna öösel taevane kübaratrikk: täiskuu, osaline kuuvarjutus ja tagatipuks komeedi möödalend.

Tegemist on küll osalise varjutusega, mis pole nii efektne kui täisvarjutus, kuid see on ka palja silmaga vaadeldav, sest Maa poolvari katab Kuu täielikult.

Südaööl alguse saav varjutus, mille käigus Päike, Maa ja Kuu on peaaegu samal joonel, kestab hommikuni ning on NASA teatel nähtav Euroopas, Aafrikas, Lääne-Aasias ning Põhja- ja Lõuna-Ameerikas.

Kuuvarjutuseks peab olema täiskuu ja reede öösel see nii ka on. Ameerika Ühendriikides kutsutakse veebruarikuist täiskuud hellitavalt lumekuuks. See nimetus on pärit indiaanlastelt.