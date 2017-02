Aren külastas täna "Ringvaadet", et muljetada heast uudisest, et temagi saab pärjatud Valgetähe V klassi teenetmärgiga.

Mõttega, et tema nüüd teenetemärgi saab, ei olnud mees päeva pealegi ära harjunud. “Mulle muidugi täitsa suur- suur üllatus ja tunnustus, aga minusugune vanamehepäss, et niisuguse tunnustuse sain, väga meeldib muidugi, et autasu sain," sõnas ta.

Areni lähikonnas on nüüd kolm valgeristi omanikku. Tema kaasal, Anu Kaalul on rist 2004. aastast ning tänavu saab teenetemärgi ka mehe väimees, Raul Vaiksaar.

“Õnne 13” sarjast tuntud Aren on kunagi olnud ka vaimustav balletiartist. Areni sõnul meenutab ta ikka ka neid toredaid aegu, kui sai tantsitud. "See on huvitav jah, et üle kahekümne aasta tantsisin ballettis, tantsisin printsi ja karakterrolle ja tänu Nõmmikule (Sulev Nõmmik), kes mu klassivend oli balletikoolis, olin operetis palju aastaid ja teatris üle 60 aasta, eks need meenutused on kõik toredad,” rääkis ta.

Areni sõnul naudib ta praegu vanaduspäevi ning tegeleb Õnne 13nega, mis talle väga meeldib. “Tore vaheldus, seal on tore seltskond ja töötada nendega korra-paar kuus on väga tore," lausus ta.

Lisaks sellele tegeleb Aren aeg-ajalt lastelastega, aga on ka muidu kodune. "Vaatan telekat palju, kahjuks silmanägemine on kehvaks läinud, lugeda eriti ei saa. Aga praegu ma olen rahul!" rõõmustas mees. "Tervis ei ole suurem asi, aga mis sellest mõtet rääkida. Elame veel!" ütles näitleja.

Areni sõnul meeldib talle väga Õnne tänava lugude sarjas osaleda. "Seltskond on tore, kolleegid ja partnerid, kahju, et Kiiska (Kaljo Kiisk) enam pole. Aga ma arvan, et see tunnustus mis mulle täna antakse on ka kindlasti Õnne rahva teene, nemad mind esitasid sinna ordeni saamiseks," sõnas ta.