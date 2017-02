Sõpruse Konsumisse jõudes leiab üllatuseks eest iseteenindavatega kõrvuti ka paar mehitatud kassat. Selgituseks vastatakse poes, et tegelikult on kõik neli kassat uut tüüpi Nutikassad ehk hübriidkassad. Kui vaja, seisab kassas teenindaja, kui vaja, saab kassa kiirelt ja vaevata ümber monteerida iseteeninduskassaks. Rahvas valib meelepärase kassa, nii et järjekorda ei teki. Müük läheb küll sujuvalt, aga oodatud tehnoloogiaime efekt jääb pisut tagasihoidlikumaks, kui paralleelselt töötavad ka teenindajad.

Martin Miido möönab, et teatud kellaaegadel, kui poe külastatavus on eriti kõrge, võidakse Nutikassa vastavalt vajadusele muuta tavakassaks, mis selgitab ka poes avanenud vaatepilti. "Tavapraktikas töötavad kassad ikka iseteeninduskassadena,” kinnitab ta.

Mis saab kassapidajatest?

Katrin Bats, Rimi Eesti Food AS-i pressiesindaja räägib, et sularahas maksjad eelistavad nende poodides ikka tavakassat ning neid kliente jagub. Samas on iseteeninduskassad populaarsed: mõnes Rimi poes tehakse kuni 40% ostudest iseteeninduses. Samuti on eestlane hoopis avatum uutele tehnoloogiatele ja käib iseteeninduskassas rohkem kui Läti või Leedu klient. Bats ei arva ka, et teenindaja ametikoht suures ohus oleks. Pigem on probleeme tööjõu leidmisega. Teatud aegadel, eriti kevadeti ja suvel, on töötajaid raske leida, samuti on keeruline praegune aeg, kui paljud töötajad jäävad haigeks. Kuid teenindaja ametikoht ei kao tema sõnul kuhugi.