Teleajakirjanik ja õppejõud Indrek Treufeldt on üks nendest, kellele 23. veebruaril president Kersti Kaljulaidi poolt teenetemärk rinda pannakse. Mees sõnas juhtunu kohta, et ta on uhke, kuid tema arvates on auhind veidi vara antud. President Kersti Kaljulaid annab Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva eel meie riigi teenetemärgid tänuks 113 inimesele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud kogu Eesti paremaks. Indrek Treufeldt on välja teeninud Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Treufeldt rääkis “Ringvaates”, et ta on muidugi uhke, kuid ka natuke nõutu. “Et kas ma olen ikka piisavalt selle vääriline. Eestis on ju nii palju toredaid, edukaid ja mõnusaid inimesi. Minu arust on see natuke ette antud, peaks ikka veel tegutsema ja toimetama. Võib-olla auväärses ajakirjanikueas võiks siis oodata sellist asja ka. Praegu on ikka veel tunne, et olen kuskil poolepeal, võiks veel tegutseda ja ära teha ikkagi,” rääkis ta.

“Mis sa endast ikka räägid. Enda puhul on ikkagi see, et sa kahtled lõpuni. Ma ei usu, et ma olen üldse teinud midagi ideaalset, alati on see tunne, iga saate puhul, iga intervjuu puhul, iga teksti puhul on see, et see ei ole päris valmis,” rääkis ta, nentides, et kõike saab alati paremini teha.

Vastuseks küsimusele, et kuidas kolleegid temaga hakkava saavad, kui ta pidevalt täiust taga ajab, vastas mees: “Eks ma natuke selline kuri inimene olen, et mulle meeldib kritiseerida. Meil ju siin televisioonis on programminõukogu, kus me võtame ette kõik saated järjest, siis ma olen seal selline kuri ütleja, saan aru, et kõik hingavad sisse, mida ma siis ütlen,” lisades, et rohkem tuleks tegelikult siiski kiita. Treufeldt on ka endaette hoidev mees, kolleegid ei tea tema eraelust väga palju. Ka mehe kihlumisest ja abielust saadi muude kanalite kaudu teada. Küsimuse peale, miks mehel naisevõtmisega nii kaua aega läks vastas ta: “Eks hea vein ikka laagerdub pikka aega, ei tohi äädikaks minna aga…ma ikka arvasin, et see õige hetk peab veel saabuma .”