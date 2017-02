Ohvri ja ründaja ootamatu koostöö tekitab vastakaid tundeid, kuid autorid ise peavad oma vaatenurka oluliseks, et ära tunda motiive ja ennetada järgmisi kuritegusid.

Kui Thordis Elva oli 16-aastane neiu, vägistas teda ta poiss-sõber, Tom Stranger. Nad kohtusid, kui Tom oli vahetusõpilasena Islandil. Thordis ja Tom olid paar, kuid pärast ühte tantsupidu, kui Thordis oli joonud alkoholi ega polnud võimeline vahekorraks selget nõusolekut andma, astus Tom temaga vahekorda. Thordis ei suutnud vastu võidelda ja kohutav sündmus rikkus ta elu ning jäi teda aastateks kummitama. Ta kirjeldab, kuidas luges toimuva ajal sekundeid oma äratuskellal. Tom ja Thordis kohtusid veel paar korda, kuid nende suhe oli lõplikult katki ja peagi kolis Tom tagasi Austraaliasse.

25-aastasena oli Thordis närvipinge tõttu kokkukukkumise äärel. Pidev enese süüdistamine ja viha enda vastu olid ta vaimselt ruineerinud. Ta otsustas Tomile kirjutada. Kaheksa aastat vahetasid nad meile, kuni lõpuks kohtusid taas silmast silma, et rääkida sellest, kuidas vägistamine nende elusid mõjutas.

"Kõige olulisem on, et süü juhtunu pärast kandus Thordiselt minu õlgadele," räägib Tom, kelle jaoks oli väga raske endale tunnistada, et ta on võimeline tegema halbu asju. Ka Thordisel läks väga kaua, et mõista, kuidas juhtunus polnud temal mingit süüd. "Ainus inimene, kes võis ära hoida selle, et mind sellel ööl vägistati, oli mees, kes seda tegi – kui ta vaid oleks ennast peatanud," räägib ta.

Nüüd on nad koos avaldanud raamatu pealkirjaga "South of Forgiveness" ("Andestamisest lõuna pool" ingl. k. – toim.). Kahekesi on nad pidanud loengu ka TED-konverentsil. Nad mõistavad vastuolulisi tundeid, mida nad oma raamatu ja esinemistega tekitavad. "Ma mõistan täiesti neid, kes tahaksid mind kritiseerida selle eest, et olen toimepanijale endale selles diskussioonis hääle andnud," ütleb Thordis. "Kuid ma usun, et sellest on väga palju õppida, kui me kuulame neid, kes on osa probleemist – kui nad tahavad olla osa lahendusest. Mis mõtted ja mis suhtumine neid vägivallategudeni viis, et me saaksime varakult hakata selliseid asju välja juurima."

Videot Thordis Elva ja Tom Strangeri TED-loengust saab vaadata siit: