Eile kaotas Tallinnast Sankt-Peterburgi teel olnud liinibussi juht roolis teadvuse ja sõitis teelt välja. Bussis olnud 14 reisijat viga ei saanud.

„Istusin nutitelefonis, kui äkki taipasin, et midagi on valesti,“ rääkis bussis reisijana olnud neiu veebiväljaandele Vetšjorka. „Tõstsin pilgu ja nägin, kuidas me üle vastassuunavööndi teelt välja, otse metsa sõidame. Põrutasime vastu puud, mis lõi puruks ka esiklaasi. Juht oli teadvuseta ja üleni verine. See oli õudne!“ kirjeldab reisija, et kuulis räägitavat, et pulssi bussijuhil ei olnud. Kiirabi viis ta minema.

Õnnetus juhtus Venemaa territooriumil Ropša külas umbes 100 kilomeetrit Narvast ja 50 kilomeetrit enne Peterburi. Reisijad toimetati edasi teise bussiga.

Bussifirma Temptrans direktor Juri Jegorov kinnitas, et buss oli tehniliselt korras ja õnnetuse põhjuseks juhi terviserike. „Sõitsin ise eile sündmuskohale. Kell üks öösel jõudsime juba bussijuhiga tagasi Tallinna,“ rääkis Jegorov Vetšjorkale. „Ei olnud seal mingit hullu verd, juhil olid lihtsalt kerged vigastused. Nagu ta ise ütles, oli kõik korras, tundis end hästi, aga ühel hetkel kaotas meelemärkuse ja ärkas alles siis, kui kohale jõudsid meedikud. Teine bussijuht ei jõudnud ka midagi tea, kõik juhtus väga kiiresti.“ Firmajuhi sõnul helistati läbi ka kõik reisijad ja küsiti, kas nendega on kõik korras.

Bussijuhil, kes teadvuse kaotas, oli enne reisi olnud kolm vaba päeva ja rooli istus ta alates Narvast. Nüüd läheb ta Tallinnas uuringutele, et välja selitada, mis võis olla terviserikke põhjus.