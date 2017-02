Eile kaotas Tallinnast Peterburi poole teel olnud liinibussi juht roolis teadvuse ja buss sõitis teelt välja. Bussis olnud 14 reisijat viga ei saanud.

"Istusin nutitelefonis, kui äkki taipasin, et midagi on valesti," rääkis bussis reisijana olnud neiu veebiväljaandele Vecherka. "Tõstsin pilgu ja nägin, kuidas me üle vastassuunavööndi teelt välja, otse metsa sõidame. Põrutasime vastu puud, mis lõi puruks ka esiklaasi. Juht oli teadvuseta ja üleni verine. See oli õudne!“ kirjeldas reisija. Ta kuulis räägitavat, et pulssi bussijuhil ei olnud. Kiirabi viis ta minema.

Õnnetus juhtus Venemaa territooriumil Ropša külas umbes 100 kilomeetrit Narvast ja 50 kilomeetrit enne Peterburi. Reisijad toimetati edasi teise bussiga.