Sherlock Holmes ja doktor Watson lendavad kuuma õhupalliga. Hämaras eksivad nad kursilt ja näevad all põldu, kus mees ajab lambaid kodu poole.

"Kus me oleme?" karjub Watson karjusele.

Mees mõtleb tükk aega ja vastab siis: "Õhupallis!"

Selle peale langetab Sherlock Holmes otsuse:

"See on Venemaa!"

"Kuidas te seda taipasite?" küsib Watson.

"Esiteks, ta mõtles kaua mu küsimuse üle, mis annab põhjust arvata, et mees on programmee-rija. Teiseks, ainult Venemaa programmeerijad karjatavad lambaid!"