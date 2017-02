Ekspeaminister Taavi Rõivas sai vaid kolm kuud pärast ametiaja lõppu president Kersti Kaljulaiult Riigivapi II klassi teenetemärgi. Selgub, et nii kõrge riikliku tunnustuse osaks saamine nii vahetult pärast valitsusjuhi kohalt lahkumist polegi haruldane.

Kõik taasiseseisvunud Eesti peaministrid on rinda saanud teenetemärgi. Mõni on selle au osaliseks saanud kohe pärast ametiaja lõppu, mõni ametiajal, teised veidi hiljem, kuid eranditult saavad kõik nad Riigivapi II klassi teenetemärgi, mis on asutatud Eesti iseseisvuse väljakuulutamise päeva, 1918. aasta 24. veebruari mälestamiseks.

Riigivapi teenetemärgi näol on tegemist kõrgeima tunnustusega, mida president saab riigile osutatud teenete eest annetada. Kunagine keskkonnaminister Villu Reiljan on lähiajaloos ainus, kellelt Riigivapi orden on hiljem ära võetud.