Valgetähe V klass

"Mida see mulle ikka tähendab? Kõik on veel nii värske, et ei oskagi sellele kuidagi vastata. Tegelikult tähendab see kõige otsemas mõttes tunnustust tervele eesti filmikunstile, sest kui filmitegijaid märgatakse, on ikka hea meel. Aga et see just mulle tuli… mis ma ikka oskan vastata, loomulikult on väga hea meel ja mis ma oskan öelda, kuigi pigem olen ma tumm sellest tähelepanust. Muidugi on tore, kui märgatakse meie mängusid ja mis saab mul selle vastu olla."