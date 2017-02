Eesti Vabariik tähistab peagi oma 100. sünnipäeva, millest ei jää kõrvale ka siinsed ettevõtjad. Aprilliks lubab Kalev temaatilist maiustustekollektsiooni, Baltika loodab sellega seonduvaid tooteid tutvustada kevadel. Aktsiaseltsi Kalev kollektsioonijuht Ruth Roht selgitab, et Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valmiv maiustustekollektsioon on ettevõtte sümboolne kingitus riigile. “Maiustustevalik koosneb kommikarbist ja šokolaaditahvlitest ning on pakendatud EV100 ametlikku sümboolikat kandvatesse pakenditesse,” kirjeldab Roht. Ta lisab, et minimalistliku disainitud pakendite värvid on valitud Eesti lipu järgi ning nõnda on need sinised, mustad ja valged. “Pakendite taustal on näha mustrit kriipsukestest ja nullidest,” kirjeldab Roht ning avaldab numbrirea taga peituva sõnumi: see peidab endas Lydia Koidula luuletust “Eesti muld ja Eesti süda". Lisaks hakkab näiteks 100grammiste šokolaadide pakendite värvus märkima seda, kas sealt leiab piimašokolaadi, valge või tumeda šokolaadi. Ta selgitab, et sinisesse pakitakse piimašokolaad, musta tume šokolaad ning valgesse valge. Teiste šokolaadisuuruste kohta paki värvus sisule ei viita. “Erinevat värvi tahvlitest saab soovi korral kokku panna Eesti lipu,” kirjeldab Roht.

Juubeliks valmivas kommikarbis saavad olema tumeda šokolaadiglasuuriga kaetud piimatooteid ja pähkleid sisaldavad kompvekid. Kommunikatsioonijuht lisab, et kompvekid on omakorda pakendatud sinimustvalgetesse etikettidesse.

Maiustused jõuavad poelettidele käesoleva aasta aprillikuus, mil algavad Eesti Vabariik 100 pidustused. Baltika Grupi kommunikatsioonijuht Lilian Nõlvak selgitab, et rõivaid tootev ettevõte peab vabariigiga juubelit samal ajal – Baltika saab nimelt 90. “Ehk kindlasti tuleb välja midagi erilist,” lubab Nõlvak. “Baltika roll on olnud olla Eestis rõiva- ja moetööstuse alustala ja selle pärandi hoidja. Tunnetame ise oma vastust ja seda, et tahaksime selle tähtpäeva raames mingit osa oma pärandist jagada, sest see on üks osa Eesti kultuurist,” selgitab Nõlvak ja lisab, et praegu on neil mitmeid mõtteid. “Osad asjad on juba paigas, aga nendest ei saa veel avalikult rääkida.” Nõlvaku sõnul kavatsetakse saladusloori kergitada kevadel.