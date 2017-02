Väisasin ühel pühapäeval Kanal 2 uue saate “Tund tähega” salvestuspäeva. Tookord said noored fännid küsitleda Kristel Aaslaidu ja Karl-Erik Taukarit. Mõned lapsed on mõlema staari fännid, niiet istusid stuudios - käsi püsti, lootes, et iidol just nendelt küsimuse küsib - lausa neli-viis tundi.

Neiud aga küsisid isiklikumaid küsimusi – nagu näiteks kas Taukar käiks kunagi fänniga, kuna siis mees ometi abiellub ja kas tulemas on ka lapsed – aga üks neiu otsustas proovile panna ka Taukari kooliteadmised, küsides, mis on soola valem. Taukar teadiski vastata, et naatriumkloriid (kuigi tunnistas, et keemia talle koolis üldse ei meeldinud).

Nii mõnigi küsimus pani Taukari ehmatusest punastama, kuna noorte küsimused olid väga loovad. Näiteks kuidas vastaksid sina, kui sinult küsitaks – mida teeksid kui su parim sõber on gei ja teatab, et sa talle meeldid? Taukar oli heaks eeskujuks ja vastas, et sellest poleks midagi ja kindlasti saab asjad läbi rääkida ning sõpra ta seetõttu ei jätaks.

Taukar otsustas saate fänne küsimuste vastamise vahele rõõmustada sellegagi, et tegi koos nendega oma Instagram’i video. Muidugi olid lapsed sellest vaimustuses ja kõik üritasid nutitelefoni väikese kaamerasilma ette end pressida.

Üks hetk hõigati kaadri tagant, et rohkem küsimusi küsida ei saa. Enamus lapsi said vähemalt korra, tähtsalt, mikrofoni käes hoides, midagi Taukari käest uurida, kuid leidus ka neid, kes hõigatuse peale mossi jäid.

Selline edutu oli ka Anna-Britt, kes pärast saadet mulle kommentaari andis. Tüdruk seisis pinkide tagareas kurva näoga, vaadates, kuidas fännide hordid kui mesilased Taukari ümber tiirlevad, lootes temalt autogrammi ja kallistust saada.

Anna-Britt rääkis, et on laulja väga suur fänn ja on ka mitmeid tema kontserte väisanud. Aga tüdruk jäi saatega rahule ning Taukar olevat ka täpselt selline, nagu ta ette oli kujutanud. Kui poplaulja oleks teda tagareast märganud ja temalt küsimuse küsinud, oleks Anna-Brit uurinud, et kui mehe nimi poleks Karl-Erik, siis mis ta nimi võiks olla. Hea küsimus, aga ehk saab tüdruk selle küsimuse kunagi ikkagi oma eeskujult küsitud.

Autogrammid jagatud ja iidol kallistatud, sammusid noored stuudiost välja, hõigates lauljale naeratades "Tsau, Taukar!" ja lootes uute kohtumiste peale. Laulja ise kiirustas stuudiost minema ning saate korraldustiimil jäi üle ainult laste tekitatud segadus koristada, tühjad smuutipudelid prügikottidesse korjata ja põrandal olev konfetti tolmuimejasse tõmmata. Stuudio jäi ootama oma järgmist staari.