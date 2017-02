Pevkur esitab Reformierakonna peasekretäriks Tõnis Kõivu

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur teeb homme kogunevale erakonna juhatusele ettepaneku nimetada uueks peasekretäriks Tõnis Kõiv.

"Olen kaalunud ja konsulteerinud juhatuse liikmetega erinevaid inimesi peasekretäri kohale ning jõudnud veendumusele, et sobivaim kandidaat seda tööd tegema on Tõnis Kõiv," ütles Pevkur.



"Usun, et juhatus kinnitab homme Tõnise ametisse üksmeelselt ja erakond saab tugeva peasekretäri," lisas Pevkur.

Reformierakonna juhatus koguneb homme kell 12 Tõnismäe peakontoris.