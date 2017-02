Valgetähe III klass

„Sellise ootamatuse peale ei oska muud öelda, kui et on väga hea meel, sest see on kahtlemata kõige suurem tunnustus, mille ma kunagi pälvinud olen. See on ju suur asi, kui inimene kiita saab. See on väga hea kamp, kellega ma koos sedavõrd tähelepanuväärse tunnustuse olen pälvinud. Midagi muud tarka ei oska ma lisada, kõik inimesed ütleksid, et hea meel on.“