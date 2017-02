„See on väga suur tunnustus, mis mulle väga palju tähendab.Olen ju tegelikult teatris päris kaua töötanud, aga pole sellist tähelepanu saanud ja nüüd siis korraga… Ma arvan, et tänu „Õnne 13-le“ see nüüd tuli, mis on muidugi väga meeldiv üllatus. Loomulikult on Valgetäht kõige olulisem tunnustus, kuigi kunagi olen ma saanud Kambodža kuningalt Sihanoukilt kuldordeni, Chevalier' aukraadi. Ja mis eriti tore, et väimees Raul Vaiksoo on samuti selles nimekirjas, kuigi pole jõudnud teda veel õnnitleda. Tema on Eestis vist ainuke inimene, kellel pole mobiili ja kuuldavasti on ta hetkel hoopistükis kuskil Saaremaal ekskurssioonil."