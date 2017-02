20aastase Birna Brjansdottiri vägivaldne surm šokeeris rahumeelse Islandi elanikke. Neiu jäi 14. jaanuari varahommikul kadunuks pealinnas Reykjavikis. Kaheksa päeva hiljem leiti tema alasti laip pealinnast 65 kilomeetri kaugusel rannalt. Lahkamisel selgus, et mõrvar oli vigastatud neiu veel elusana vette visanud, vahendab Islandi meedia.

Birna Brjansdottiri surnukeha leiti Reykjanesi poolsaare lõunarannikult Selvogsviti tuletorni lähedalt. Uurijad usuvad, et kurjategija viskas ta surnukeha leidmiskohast kuus kilomeetrit lääne pool, täpsemalt Vogsosi lähistel sillalt vette.

Lahkamisel selgus, et Birna kopsudes oli vesi. See tähendab, et neiu oli jääkülma vette viskamise ajal veel elus. Kas ta oli ka teadvusel, seda ei osanud eksperdid öelda. Neiu kaelal olid vigastused, mis lubavad järeldada, et kurjategija oli teda kägistanud. Võimalik, et ta pidas ohvrit vette visates surnuks.