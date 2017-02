Vaatlejad on näinud selles otsuses peaminister Theresa May suurt võitu, sest esialgu kavandatud parandusettepanekud jäeti kõrvale, nii et valitsuse tekst jäi parlamendis muutmata.

Päev varem oli sama eelnõu üle hääletanud ka Šoti parlament, ettearvatavalt vastupidise tulemusega (90 vastu, 34 poolt). See uudis jäi aga tugevasti teiste uudiste varju, sest Suurbritannia ülemkohus oli jaanuaris otsustanud, et Šoti parlamendil pole üldse vaja 50. paragrahvi teemal hääletada.

Sealne esiminister Nicola Sturgeon kinnitab aga, et piirkond hääletas mullusel referendumil Euroopa Liidust lahkumise vastu ja seega on võimalik uue, järjekorras teise, iseseisvusreferendumi korraldamine, et Suurbritanniast lahti öelda, aga samas jääda Euroopa Liitu. Ja teisipäevane hääletus Edinburghi parlamendis kinnitab Sturgeoni loogikat.

Järgmine etapp on arutelu ja hääletus Suurbritannia parlamendi ülemkojas. Arvata on, et pärast alamkoja veenvat heakskiitu ei tule ülemkojas olulisi takistusi.

Kusagilt on siiski lekkinud teade, et valitsusringkonnad on suisa ähvardanud ülemkoda vastupuiklemisel laialisaatmisega (ülemkoja reform algas juba Tony Blairi ajal ja pole veel kaugeltki lõppenud) – sellist survet aga valitsus eitab.

Analüütikutele tundub, justnagu oleks Suurbritannia astunud sammukese Brexitile lähemale. Reaalselt pole aga pärast juunireferendumit veel mitte midagi juhtunud.

Hea on muidugi see, et varem Euroopa Liidu teemal lõhenenud valitsev konservatiivide partei on nüüd üsna ühtne – selles nähakse May teenet.

Samas on tekkinud tugev lõhe leiboristide seas, kus isegi osa varivalitsuse liikmeid hääletas 50. paragrahvi vastu, ehkki nende liider Jeremy Corbyn soovitas kõigil poolt olla.