Kas Maria Alajõe kui president Ilvese ja EASi toetuseskandaali üks osalisi sobib jätkama riigikogu kantselei juhina ka uuel ametiajal? Martin Helme, EKRE aseesimees: Täiesti välistatud meie silmis. Peale EASi asjaolude ilmsikstulekut ja veelgi enam – peale temapoolset kalanägu selles küsimuses on ta näidanud, et ta on avalikus teenistuses kõlbmatu. Minu arvates peaks ta olema kriminaaluurimise all. Monika Haukanõmm, Vabaerakonna aseesimees: Võitma peab konkursi parim, paraku Maria Alajõe uuestivalimine võib jätta mulje, et ametikoht võib olla talle kätte mängitud. Oluline, et konkurss oleks ja ka näiks läbipaistva ja ausana.

Kalvi Kõva, SDE fraktsiooni esimees: Riigikogu kantselei juhi kohale on käimas avalik konkurss ja loodetavasti leitakse parim direktorikandidaat. Esitatud taotluste alusel annab esialgse hinnangu firma Fontes. Selle alusel pakutakse riigikogu juhatusele välja tugevamad kandidaadid. Me ei pea võimalikuks neid selles töös segada. Kui me hakkaks Fontesele juhiseid jagama, oleks konkurss inetu. Seetõttu me ei tee seda.

Priit Sibul, IRLi fraktsiooni esimees: Usume, et komisjon valib riigikogu kantselei direktori ametikohale parima kandidaadi. Enn Eesmaa, Keskerakonna juhatuse liige: Maria Alajõe on saanud riigikogu kantselei juhatajana oma tööga hakkama ja ei mul ega teadaolevalt teistelgi erakonna liikmetel pole tema töö suhtes etteheiteid. Mõistan, et Maria Alajõe puhul on tekkinud küsimus, kas tal sobib kantselei juhina jätkata. Tean, et selles küsimuses on mitmesuguseid arvamusi, kuid fraktsioon pole seni veel enda oma kujundanud. Igal juhul on Keskerakonna fraktsioon valmis tegema koostööd kõigi inimestega, kes osutuvad oma kogemuste ja omaduste tõttu parimaks valikuks.