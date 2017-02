Endine fentanüülisõltlane Raiman rääkis aastaid tagasi "Ringvaatele" oma loo. Tänaseks on Raiman lõpetanud Lootuse Küla võõrutusprogrammi, hakanud tööle ning leidnud neiu, kellega abiellus.

"Teades oma minevikku, tahtsin ma hästi aus olla. Kui minu kõrvale tuleb keegi inimene, siis ta peaks aktsepteerima ka minu minevikku. See natuke tekitas hirmu. Mõtlesin, kas tõesti leidub selline tütarlaps, kes oleks sellise minevikuga nõus," rääkis Raiman.

Mariliniga kohtus Raiman oma koguduse kirikus. Neiu oli seal sekretär ja pakkus talle kohvi.

Raiman otsustas proovida tasa ja targu ja olla üdini aus.

“Kuskil pool aastat me ainult kirjutasime omavahel, võtsin selle riski ja avasin oma südame, et näidata kes ma olen,” rääkis Raiman naisega tutvumisest.

Raimani abikaasa Marilini sõnul oli ta varasemalt Lootuse Külast kuulnud ning temaga oli Raimani käest huvitav selle kohta teada saada. “Kui tõsisemaks läks, eks ma alguses natuke ikka natuke hirmutas ja pani mõtlema. Esimene mõte, mis käis läbi, oli see, et mis siis, kui see juhtub uuesti. Kas ma olen valmis sellega riskima?” rääkis ta.

Kuid esimene kohting läks nii hästi, et pärast seda juba räägiti ka abiellumisest.

“Mulle väga meeldis, et ta on rahuliku iseloomuga, see annab mulle kindlustunde,” rääkis Raiman.

Kihlumiseni jõuti poole aastaga. Raimani sõnul palvetas ta Jumala poole, et ta raha saaks. Nii saabuski Lootuse külla üks rootslane, kes noormehele 200 eurot andis. Kusjuures rootslane sai raha ühe moslemi käest. “Niiet ma ostsin enda krislasest naisele kihlapäevaks sõrmuse moslemi käest saadud raha eest,” rääkis Raiman.