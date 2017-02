Pole üllatav, et Keskerakond on võimu juurde pääsenuna valmis tegema venekeelsetele koolidele eesti keele õppimises erandit. Tegu oleks ühega mitmetest sammudest, millega tehakse silma oma venekeelsele valijaskonnale nagu seda varem on tehtud ettepanekuga anda halli passi omanikele kodakondsus.

Kuid nii nagu halli passi omanikele kodakondsuse lausjagamine tähendaks senise kodakondsuspoliitika revideerimist, oleks ka eesti keele õppimise jätmine koolide endi otsustada märgilise tähendusega. Sel moel asetataks vene koolid erinevasse olukorda. Justkui karistada saaksid need koolid, kes on oma keeleõppe seaduses nõutud tasemel eeskujulikult korraldanud. Lisaks tekiks ka ülejäänud koolidel õigustatud ootus või venekeelse ühiskonna ja niiditõmbajate tugev surve senistest nõuetest loobumiseks ja kaugel poleks aeg, kus kõik vene koolid korraldaksid keeleõpet isetahtsi. Riik aga näitaks end ebajärjekindla ja nõrgana, kus otsuseid võetakse vastu olevalt tuule suunast.

Märgilise tähenduseta pole seegi, et erandit taotleb aastate jooksul palju tähelepanu pälvinud vene kool, kus hiljutise ajani oli au sees nõukasümboolika ja mille direktor on keeleinspektsioonil olnud puuduliku keeleoskuse tõttu pinnuks silmas.

Seni on räägitud, et vene noorte karjäärivõimalusi takistab nähtamatu klaaslagi, mille üheks kui mitte peamiseks osaks on napp keeleoskus. Kuidas saab koolides eesti keele oskus paraneda, kui senistest rangematest nõuetest loobutakse? Ometi nii Keskerakonna kui ootamatult nõuete leevendamist toetama asunud IRLi retoorika seda väidab. Küll on kindel aga see, et kord juba kasvõi pilootprojekti korras lubatud erandit tagasi võtta on juba enam kui raske isegi siis, kui eesti keele oskuse tase langeks järsult, ilma et sellega kaasneks Moskva valjuhäälne retoorika nende kaasmaalaste riiklikust ahistamisest.

Eelkõige jääksid aga Keskerakonna ja IRLi poliitmängude tõttu kannatajateks vene noored, kelle võimalused siinses elus edukalt hakkama saada oleksid puuduliku keeleoskuse tõttu oluliselt ahtamad. IRLi sõnul soovivad nad, et kõik lasteaiad oleksid eestikeelsed. Kui see nõue õnnestuks kohe praegu ellu viia, siis tõepoolest poleks lasteaiast vaba keeleoskuse kaasa saanutele vaja gümnaasiumis enam keelenõudeid kehtestada. Kuid gümnaasiumisse jõuaksid need tänased mudilased alles kümne aasta pärast, seega pole ka keelenõuete leevendamisega mõtet hakata varem tegelema.