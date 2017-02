Presidendi kantselei loobus Toomas Hendrik Ilvese ametiajal tehtud plaanist renoveerida Rocca al Mares asuva Liberty mõisakompleks presidendi ametlikuks residentsiks. Endine esileedi Evelin Ilves leiab aga, et Liberty on imeline paik, kus võiks siiski olla koduks nii praegusele kui järgmistele riigipeadele.

"Käisin täna hommikul Rocca al Mare muuseumis koeraga jalutamas ning tõepoolest võib Liberty kohta öelda, et tegu on ühe põhjamaalase unistuste koduga: maja metsas mere ääres kesklinnas. Õieti on kesklinna sest paigast 10 minutit autoga sõtu. Sestap tundub küll arusaamatu, et kantseleist öeldakse põhjenduseks, et asukoht pole hea ja president Kaljulaidile pole seda vaja," kirjutab Evelin Ilves Facebookis.

Evelin Ilves tahab loota, et presidendi institutsioon ulatub siiski ühest isikust kaugemale. "Loomulikult on presidentidel oma ülesandeid parem täita, kui tal on kohalikku kultuuri ja loodust eksponeeriv residents, kus saab ka riiklikke külalisi võõrustada. Koduses miljöös ja looduses on uskumatult tugev positiivne mõju! Meil ja kõigil riikidel on isegi suursaadikutel residentsid, see käib pigem käib töö ja traditsioonide juurde. Muidugi saab ilma ka. Saab üldse ilma igasuguse büroohooneta ju. Võib kogu elu kaugtööna korraldada, otse kodust asju ajada, kui pisut utreerida," mõtiskleb endine esileedi, kritiseerides kantselei otsust Liberty kompleksist loobuda.