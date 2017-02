Kunstnik Epp Maria Kokamägi saab Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

"See oli küll selline üllatus, et suu jäi lahti. Esiteks oli see väga ootamatu, mis on küll klišee vastus, aga samas aus, sest ma ei ole üldsegi ujuja meie kunstimaailma peavoolus. Olen täiesi iseseisev, künnan vaikselt oma vagu ja kuigi mul on oma väike austajaskond, siis ikkagi on selline tunne, et ega sind väga ei märgata ja sa oma vagu üksipäini ajad. Aga nüüd järsku – selline kõrge tunnustus ühele kunstnikule, see oli tõesti väga suur üllatus ja võttis kohe pisarad lahti, kui mulle ajakirjanik Pärnu Postimehe toimetusest helistas. Mina ei ole selline internetis tuhnija, mina alustan oma hommikut ikka sellega, et pliidi alla tuli ja seejärel koertega välja loodusesse. Kui mulle siis helistati, istusin parajasti teelauas, nii et tee oleks peaaegu kurku läinud. Ma arvan, et mõni inimene, kellel on suured töövõidud, oskab ehk sellist asja isegi oodata, mina olen kogu aeg arvanud, et minu töövõidud pole üldsegi nii suured. Aga paistab, et siis on. Igatahes väga armas ja loomulikult tähendab see ka mingit kohustust, et sa pead veel parem olema ja veel laiemat vagu kündma, terve põllu kohe üles kündma."