Kui oled noor ja lastetu, siis võid kallima kaissu pugeda ja kirglikke hetki mahub varahommikusse või hilisööni välja. Kahjuks ei jää see kõik kestma...

Help-Link uuringufirmas tehtud uurimus 2000 inimesega näitas, et 92 protsenti loodavad, et lapsevanemateks saades armastavad nad oma partnerit endiselt, vahendab Metro.

Üks kolmest loodab, et nende elu on seotud mõne mõnusa maakohaga või nad pääsevad korra kuus linnast eemale nädalavahetust veetma. Või vähemasti loodavad nad, et kolm korda kuus õnnestub neil kallimaga minna kahekesi välja ja nädalas võiks kolm korda seksida ka!